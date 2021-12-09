دواء جديد يصد أوميكرون.. ولقاح نباتي يكبح دلتا

تعززت التلميحات أمس لأن يكون مصير الإنسانية مرتبطاً بالخضوع للجرعة التنشيطية للقاحات وباء كوفيد-19 بشكل سنوي راتب.
فقد انضم إلى المسؤولين الذين تكهنوا بذلك مدير شركة فايزر الدوائية بالمملكة المتحدة بين أوزبورن، الذي قال أمس -في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لظهور لقاح فايزرـ بيونتك- إن من المحتمل أن تكون تنشيطيات لقاحات كوفيد حدثاً سنوياً راتباً لسنوات قادمة، لكنه قال إنه لم يتضح بعد إن كانت الحاجة إلى الجرعة التنشيطية ستكون سنوية أم نصف سنوية. وزاد أنه واثق تماماً من أن ذلك سيحدث. وأشار إلى أن شركة فايزر تنتظر الحصول على بيانات محددة لتحدد الطريق لمواجهة سلالة أوميكرون المتحورة وراثياً، التي تجتاح العالم حالياً. وأوضح أن تلك البيانات لا تتوقف على مختبرات شركتي فايزر وبيونتك وحدها، بل ستأتي أيضاً من حكومات ومنظومات صحية حول العالم. وقال إن شركة فايزر بحاجة حالياً إلى معرفة ثلاثة جوانب مهمة، هي: مستوى تفشي السلالة الجديدة، وما إذا كانت ستؤثر في معدلات التنويم والتسبب بالوفاة، وتأثيرها في فعالية اللقاحات. وأعلنت بريطانيا من جانبها أمس، أنها ستبدأ تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عاماً مع حلول أعياد الميلاد، خشية أن تسبب أوميكرون في شن موجة جديدة. وطلب وزراء الحكومة من المستشار العلمي سير بارتيك فالانس، والطبيب البروفيسور كريس ويتي التداول مع مستشاريهما المستقلين لاتخاذ قرار بهذا الشأن. وكانت الرئيسة التنفيذية لوكالة الأدوية البريطانية جون راين أعلنت الأسبوع الحالي أن الوكالة ستبدأ على الأرجح بحلول عيد الميلاد مناقشة البيانات المتعلقة بجرعة التطعيم المخصصة للأطفال من ذلك العمر.
دواءجديد قادرعلى صد أوميكرون
أعلنت شركة غلاكسوسميثكلاين الدوائية البريطانية، أن دواء بالأجسام المضادة طورته مع شركة فير بيوتكنولوجي الأمريكية أظهر قدرة على مواجهة سلالة أوميكرون، التي تحمل 32 تحوراً وراثياً مختلفاً عن بقية سلالات فايروس كورونا الجديد. وأضافت أن البيانات تؤكد قدرة عقار سوتروفيماب على مواجهة جميع تحورات أوميكرون الوراثية. وكانت وكالة الأدوية البريطانية وافقت على ترخيص هذا الدواء الأسبوع الماضي، على أمل أن يؤدي إلى خفض عدد حالات التنويم في المشافي، وتقليص احتمالات الوفاة، بعدما أظهرت بيانات التجارب السريرية أنه يستطيع القيام بذلك بنسبة تصل إلى 79%. وكانت الوكالة الحكومية البريطانية أقرت أخيراً عقارين آخرين يقومان على الأجسام المضادة، هما رونابريف، ووشيفودي، إلى جانب موافقتها على قرص مولنوفيرابير الذي ابتكرته شركة ميرك الدوائية الأمريكية.
وزاد عملاق الأدوية البريطاني غلاكسوسميثكلاني جرعة الأخبار السارة أمس بإعلانه أيضاً أن بيانات أولية من تجاربه السريرية أكدت أن لقاحاً جديداً تم استنباطه من النباتات، تم تطويره بالتعاون مع شركة ميديكاغو الدوائية الكندية، أثبت فعالية بنسبة 71% لصد السلالات المختلفة لفايروس كورونا الجديد، و75% ضد سلالة دلتا على وجه الخصوص.
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