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جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

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جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة

جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1081379
المناطق_مكة

احتفى القسم النسائي بجمعية الطائف الخيرية لذوي الإعاقة باليوم العالمي للإعاقة 2021م تحت شعار “نحو قيادة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل لمرحلة ما بعد كوفيد -19) .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد بن علي الزهراني، أن الجمعية نفذت حزمة من البرامج الوقائية والإنمائية والعلاجية بهذه المناسبة، منها إقامة حفل ثقافي ترفيهي لذوي الإعاقة وأسرهم بمقر الجمعية بالشراكة مع بعض شركاء النجاح، إيمانا منها بأهمية تعريف المجتمع بحقوق كل فرد وشخص من ذوي الإعاقة كإنسان له ما لغيره من الحقوق، وأهمية الحفاظ عليها لما لها من دور في تواصل الإنسان مع الآخرين واندماجهم في المجتمع.

من جهتها أبانت عضو مجلس الإدارة مشرفة القسم النسائي الدكتورة سميرة كردي دور الجمعية في تقديم الخدمات النوعية في شتي المجالات للمستفيدين منها، وذكرت حرص الجمعية على التفاني في خدمه المستفيدين بشتى الطرق والوسائل، وإشراك الأسرة في تنفيذ البرامج العلاجية.

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