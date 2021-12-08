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أمير جازان يوجه بتكريم الممرضة منقذة مصابي الحادث المروري.. ما قصتها؟

أمير جازان يوجه بتكريم الممرضة منقذة مصابي الحادث المروري.. ما قصتها؟
https://almnatiq.net/?p=1081385
المناطق_جازان

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بتكريم الممرضة ‫نوف بنت محسن العثاثي وذلك نظير عملها البطولي وإسهامها في إنقاذ حياة عدد من المصابين إثر تعرضهم إلى حادث سير مروري ، وقع بالقرب من منزلها ، حيث بادرت الممرضة بإنقاذهم بدافع من إحساسها الوطني وواجبها المهني والتطوعي ، لإنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم، مثمنا مبادرتها وعملها الإنساني ،الذي قامت به امتثالاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

من جهتها عبرت الممرضة نوف العثاثي ، عن شكرها لسمو أمير منطقة جازان على هذي اللفتة الكريمة من سموه وعلى تكريمها الذي يعد دافعا لها وللجميع على بذل المزيد من الجهود الإنسانية والتطوعية التي تسهم في إنقاذ المصابين وتقديم المساعدة للجميع.

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