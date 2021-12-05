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بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد

بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد

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بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد

بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد
https://almnatiq.net/?p=1081389
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وجه فهد المولد لاعب فريق الاتحاد رسالة هامة إلى سعود عبد الحميد زميله السابق في العميد والمنضم حديثًا إلى نادي الهلال.

وأعلن نادي الهلال التعاقد مع سعود عبد الحميد لمدة 4 سنوات، وحتى 2025.

ونشر المولد رسالة وجهها إلى سعود عبد الحميد عبر الحساب الرسمي الخاص به على موقع «سناب شات» وقال فيها: «الله يوفقك يا سعود، عشت معك أيام حلوة، الله يوفقك في فريقك الجديد».

يذكر أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد أعلن منذ عدة أيام رحيل سعود عبد الحميد عن صفوف النمور، وعدم الحاجة لخدماته ولكن أشارت بعض التقارير أنه سيعود مرة أخرى لارتداء قميص العميد.

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