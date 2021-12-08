موسم الرياض يفتتح منطقة العاذرية الجديدة الجمعة المقبلة

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يواصل موسم الرياض في نسخته الثانية الكشف عن مفاجآته لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، حيث يكشف من حين لآخر عن أماكن وفعاليات جديدة تضم العديد من المغامرات الجديدة لزواره وكانت أخرهم منطقة العاذرية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو ترويجي جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر يظهر من خلاله منطقة العاذرية التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر، والتي تضم عدد كبير من المطاعم والمقاهي من مختلف الأذواق.

يذكر أن موسم الرياض الذي تستقبله العاصمة السعودية، نجح حتى الآن في استقبال أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه 20 أكتوبر الماضي، ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيسة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يعلن من خلالها قائلاً ” الحمد لله، بدعم قائدنا الملهم حفظه الله، موسم الرياض يتجاوز ال 5 مليون زائر، نورتونا”.

وعرض رئيس هيئة الترفيه السعودية، إحصائيات موسم الرياض فى اكتمال الشهر الأول في 20 نوفمبر الماضي، مؤكداً أن عدد الزوار تجاوز 4.5 مليون، منهم 300 ألف سائح من مختلف الدول.