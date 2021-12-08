احدث الأخبار

الصحة: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة
أبرز المواد
 الموارد البشرية توضح حقيقة توقيع غرامة على «مستثمرة الطائف»
أبرز المواد
 موسم الرياض يفتتح منطقة العاذرية الجديدة الجمعة المقبلة
أبرز المواد
 بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد
أبرز المواد
 أمير جازان يوجه بتكريم الممرضة منقذة مصابي الحادث المروري.. ما قصتها؟
أبرز المواد
 جمعية الطائف لذوي الإعاقة تحتفي باليوم العالمي للإعاقة
أبرز المواد
 دواء جديد يصد أوميكرون.. ولقاح نباتي يكبح دلتا
أبرز المواد
 التحالف: دمرنا مخازن سرية للصواريخ والمسيرات في منطقة جبلية بصنعاء
أبرز المواد
 هل يمكن تسجيل المواليد بنظام الضمان الاجتماعي المطور؟
أبرز المواد
 وزارة النقل تنجز عددًا من أعمال السلامة والصيانة على طرقها خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 هيئة الصحفيين السعوديين توقع اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الصحفيين الإماراتية
أبرز المواد
 أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

الصحة: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة

الصحة: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة

أبرز المواد
الموارد البشرية توضح حقيقة توقيع غرامة على «مستثمرة الطائف»

الموارد البشرية توضح حقيقة توقيع غرامة على «مستثمرة الطائف»

أبرز المواد
موسم الرياض يفتتح منطقة العاذرية الجديدة الجمعة المقبلة

موسم الرياض يفتتح منطقة العاذرية الجديدة الجمعة المقبلة

أبرز المواد
بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد

بعد توقيعه للهلال رسميًا.. فهد المولد يوجه رسالة إلى سعود عبد الحميد

أبرز المواد

موسم الرياض يفتتح منطقة العاذرية الجديدة الجمعة المقبلة

موسم الرياض يفتتح منطقة العاذرية الجديدة الجمعة المقبلة
https://almnatiq.net/?p=1081393
المناطق_الرياض

يواصل موسم الرياض في نسخته الثانية الكشف عن مفاجآته لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، حيث يكشف من حين لآخر عن أماكن وفعاليات جديدة تضم العديد من المغامرات الجديدة لزواره وكانت أخرهم منطقة العاذرية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو ترويجي جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر يظهر من خلاله منطقة العاذرية التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر، والتي تضم عدد كبير من المطاعم والمقاهي من مختلف الأذواق.

يذكر أن موسم الرياض الذي تستقبله العاصمة السعودية، نجح حتى الآن في استقبال أكثر من 5 ملايين زائر منذ انطلاقه 20 أكتوبر الماضي، ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيسة هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يعلن من خلالها قائلاً ” الحمد لله، بدعم قائدنا الملهم حفظه الله، موسم الرياض يتجاوز ال 5 مليون زائر، نورتونا”.

 

وعرض رئيس هيئة الترفيه السعودية، إحصائيات موسم الرياض فى اكتمال الشهر الأول في 20 نوفمبر الماضي، مؤكداً أن عدد الزوار تجاوز 4.5 مليون، منهم 300 ألف سائح من مختلف الدول.

 

 

 

روابط ذات صلة

انطلاق بطولة “قفز السعودية” غداً في الرياض بمشاركة فرسان عالميين

انطلاق بطولة “قفز السعودية” غداً في الرياض بمشاركة فرسان عالميين
“بادل رش” تشهد إقبالاً واسعاً لإمضاء وقت ترفيهي مميز في “بوليفارد رياض سيتي”

“بادل رش” تشهد إقبالاً واسعاً لإمضاء وقت ترفيهي مميز في “بوليفارد رياض سيتي”
“البيئة” تنظم ورشة عمل حول مستقبل الطلب على المياه في الرياض

“البيئة” تنظم ورشة عمل حول مستقبل الطلب على المياه في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements