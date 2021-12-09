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صواريخ باليستية حوثية تستهدف مخيم نازحين بمأرب

صواريخ باليستية حوثية تستهدف مخيم نازحين بمأرب
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المناطق_متابعات

استهدفت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، فجر اليوم الخميس، بقصف صاروخي، بالصواريخ الباليستية مخيم للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية، في محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وأكدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب في خبر عاجل على موقعها الرسمي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدفت مخيم “الحمّة” الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.

وأوضحت، أن هناك جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.

وتدير منظمة الهجرة الدولية المخيم الذي يأوي نازحين هربوا من جحيم المعارك التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مسبوق.

ومنذ مطلع العام الجاري كثفت الميليشيات الحوثية الإرهابية من استهداف مدينة مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

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