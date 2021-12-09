تعليم ينبع يكرم المتميزين من ذوي الإعاقة

المناطق _ متابعات

كرّم مدير تعليم محافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس في مقر إدارة التعليم بالمحافظة الطلبة المتميزين من ذوي الإعاقة،

الذين حققوا نتائج متقدمة في المسابقات والبرامج التي نظمتها إدارة التعليم مؤخراً؛ بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة

2021 ، وذلك بحضور عدد من القيادات التربوية.

وأكد مدير التعليم أن ذوي الإعاقة يحظون برعاية خاصة واهتمام من حكومتنا الرشيدة، لدمجهم في المجتمع والحياة العامة،

بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم في العِلم والعمل والإنتاج والإبداع، وجعلهم فئة منتجة

تساهم في تنمية المجتمع، مشيراً إلى جهود القيادة – حفظها الله – والمتضمنة توفير التعليم المناسب لفئة ذوي الإعاقة،

وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة لضمان استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات

التي تساعدهم على العيش الكريم .

من جانبه أكد رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم ينبع عبدالله بن فرحة الغامدي حرص وزارة التعليم على الاهتمام بهذه الفئة

الغالية من الطلاب والاحتفاء بمناسباتها العالمية، واغتنامها لدفع الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى لها حكومتنا

الرشيدة، مضيفا أن الإدارة تسعى لتقديم أفضل الخدمات، من خلال إعطاء ذوي الإعاقة المساحة التي يحتاجونها للتعبير عن

ذاتهم، موضحا أن المعاق موهوب بالفطرة وقادر على المبادرة والمثابرة متى توفرت له الظروف وتهيأت له الإمكانات، مشيدا بجهود

القائمين على فصول التربية الخاصة في المدارس على ما شاهده من برامج بناءه تعبر عن حرصهم على أبنائهم الطلاب ذوي

الإعاقة.

الجدير ذكره أن إدارة التعليم بمحافظة ينبع شاركت في الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة والذي يصادف يوم الجمعة 3

ديسمبر2021، عبر عدد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والتوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي وزيادة المعرفة بفئة ذوي

الإعاقة، والتعريف بطرق التعامل معهم وكيفية دمجهم في المجتمع، ‏وكذلك توضيح الأسباب لبعض هذه الإعاقات وكيفية الوقاية

منها.

ونفذت الإدارة سلسلة من اللقاءات التوعوية والتثقيفية؛ التي تهدف إلى نشر الوعي وزيادة المعرفة بفئة ذوي الإعاقة، والتعريف

بطرق التعامل معهم وكيفية دمجهم في المجتمع، ‏وكذلك توضيح الأسباب لبعض الإعاقات وكيفية الوقاية منها.

وتتضمن الفعاليات إقامة عدد من الأركان التثقيفية وتقديم العروض التوعوية، وتنظيم ورشة عمل بعنوان “رؤية مستقبلية لأداء فعال

مع ذوي الإعاقة” لتسليط الضوء على رفع الكفاءة التعليمية والمهارية لذوي الإعاقة، والتعريف بأهم المبادرات المقترحة لتجويد

العملية التعليمية، وطرق تحقيق البيئة المدرسية الجاذبة والصحية لهذه الفئة، كما شملت الفعاليات زيارة منسوبات قسم التربية

الخاصة لمركز التأهيل الشامل بمحافظة ينبع، وإقامة مجموعة من الأركان التعليمية والترفيهية بمشاركة المقيمات وأهاليهن.