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أمانة الطائف تحتفي باليوم العالمي للتطوع وتطلق فعالية السعودية الخضراء

أمانة الطائف تحتفي باليوم العالمي للتطوع وتطلق فعالية السعودية الخضراء
https://almnatiq.net/?p=1081443
المناطق _ الطائف

أطلقت أمانة الطائف بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع فعالية السعودية الخضراء والتي تهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي

ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة من المشاركة في منظومة البناء

والتنمية من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها الطائف.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة عملت على توسيع نطاق الفرص التطوعية تعزيزا منها في المشاركة

والمسؤولية المجتمعية من خلال العمل على زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة، حيث أطلقت الأمانة العديد من الفرص

التطوعية المهتمة بذلك من خلال البوابة الوطنية للتطوع، ليشارك المتطوعين من أبناء وبنات الطائف فيها لتعزيز التوعية بالطبيعة

البيئية للمدينة وآليات المحافظة عليها وتوسيعها.

وبينت الأمانة أنها تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير وتمكين المجتمع من

ممارستها عبر الحملات التطوعية ومواكبة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المحافظة.

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