“واقعة مرعبة” تهدد مدينة عراقية.. سرقة 100 قنبلة عنقودية

وينشط الباعة المتجولون في مختلف المحافظات العراقية، حيث يعلمون في تلك المهن، منذ سنوات، ويقتاتون منها عبر بيع الحديد إلى معامل السكراب (مخازن الخردة).

وقال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر، في تصريح صحفي، إن “الجهات المعنية بين وقت وآخر تقوم بتجميع المخلفات الحربية لغرض تهيئتها وتفجيرها فيما بعد، وأثناء ذلك كانت هناك نحو 10 حاويات فارغة، باستثناء واحدة منها كانت تحتوي على أكثر من 100 قنبلة عنقودية”.

وأضاف أن “بعض الباعة المتجولين قاموا بسرقة الحاوية التي في داخلها القنابل العنقودية التي كان من المقرر أن يتم تفجيرها في صحراء الرميلة الجنوبية”، لافتاً إلى “أن الباعة ظنوا بأن تلك الحاويات خالية، حيث نقلوها إلى جهة غير معلومة”.

وأكد أن “هؤلاء الباعة يجوبون المعامل والصحاري للحصول على الحديد وبيعه على معامل السكراب، دون أن يدركوا خطورة هذا الأمر”.