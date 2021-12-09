أسعار النفط تتحدى “أوميكرون” وتواصل الانتعاش

المناطق _ وكالات

واصلت أسعار النفط تحقيق مكاسب اليوم الخميس بفضل الثقة في أن السلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن تعرقل النمو العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 72.64 دولار للبرميل، لتزيد مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة البالغة 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 76.04 دولار للبرميل بعد مكاسب 0.5 بالمئة أمس الأربعاء.

تدعمت الأسواق بفضل تصريحات من بيونتيك وفايزر تفيد بأن تلقي ثلاث جرعات من لقاحهما المضاد لكورونا قد يوفر حماية من الإصابة بالسلالة أوميكرون.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية في بنك الكومنولث في مذكرة “المؤشرات الأولية عن السلالة أوميكرون تشير إلى أنها قد تكون أقل خطورة مما كان يُخشى في البداية إذ أن معدلات دخول المرضى للمستشفيات لم ترتفع”.

وأضاف: “يظهر تلقي جرعة ثالثة أيضا مؤشرات واعدة على الحماية من السلالة الجديدة”.

لكن مكاسب السوق انخفضت بسبب معاودة فرض حكومات قيودا للحد من انتشار أوميكرون، مثل بريطانيا التي أمرت السكان بالعمل من المنازل والدنمارك التي أغلقت المطاعم والحانات والمدارس والصين التي أوقفت الرحلات السياحية الجماعية من إقليم قوانجدونج.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة “لم تنعدم المخاطر على الطلب كليا”.

أدت السلالة أوميكرون إلى تراجع 16 بالمئة في أسعار برنت من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر /كانون الأول.

وتم تعويض أكثر من نصف هذا التراجع هذا الأسبوع، لكن محللين يقولون إن المزيد من التعافي قد يكون محدودا حتى يتضح تأثير السلالة.