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السعودية تؤكد استمرارها في تلبية النداءات الإنسانية لمواجهة التحديات الطارئة بالعالم

السعودية تؤكد استمرارها في تلبية النداءات الإنسانية لمواجهة التحديات الطارئة بالعالم
https://almnatiq.net/?p=1081462
المناطق _ الرياض

أكدت السعودية، أنها دأبت على المضي قدمًا في تلبية النداءات الإنسانية العالمية والمشاركة جنبا إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة، لدعم جهود المنظمة ودول العالم لمواجهة العديد من التحديات سواء على مستوى الكوارث الطبيعية، أو مكافحة الفقر والجوع.

 

وأشارت عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، سلافة موسى، في كلمتها بمناسبة مرور 15 عاما على إنشاء صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ، إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر قدمت المملكة دعمًا سخيًا لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا والتصدي له، كما قامت أيضًا بدعم عدة دول مباشرةً لمواجهة هذه الجائحة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال تقديم اللقاحات والمعدات والطواقم الطبية اللازمة .

 

وأوضحت أن المملكة مستمرة في دعم الأعمال الإنسانية ولم تقف يومًا مكتوفة الأيدي عما تمر به دول العالم من أزمات مختلفة بعضها ناشئ عن الحروب والنزاعات وبعضها بفعل عوامل الطبيعة والزمان والمكان، ومن أوائل الصناديق التي ساهمت المملكة فيها بسخاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، آخرها تسليم الصندوق دعمًا سخيًا من المملكة في شهر أبريل لهذا العام.

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