جوجل توقف خدمة هامة لأجهزة أبل الجوالة

المناطق _ وكالات

أعلنت شركة جوجل أن سماعات الرأس المزودة بمساعدها الصوتي «Google Assistant» لم تعد تعمل مع أجهزة أبل الجوالة.