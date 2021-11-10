جوجل توقف خدمة هامة لأجهزة أبل الجوالة نشر قبل ساعة واحدة - 9:13 صباحًا, 9 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1081465 المناطق _ وكالات أعلنت شركة جوجل أن سماعات الرأس المزودة بمساعدها الصوتي «Google Assistant» لم تعد تعمل مع أجهزة أبل الجوالة. وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا يعني أن المستخدم، الذي يمتلك جهاز آيفون أو آيباد، لا يمكنه إعطاء أوامر للمساعد الصوتي «Google Assistant» عند الضغط على الزر أو سطح المستشعر المخصص له بسماعة الرأس. ولم تعلل جوجل سبب إقدامها على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن المستخدم، الذي يرغب في استعمال مساعدها الصوتي مع سماعة الرأس، يتعين عليه استخدام هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل جوجل أندرويد.
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