رصد 11 حالة عبث بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل.. و«الإدارة» تتخذ قرارًا

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أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، عن رصد 11 حالة عبث في فئة «سيف الملك للون- المجاهيم»، وتم استبعادها من المنافسة.

وأوضح نادي الإبل –عبر تويتر- أن حالات العبث التي تم رصدها كانت كالتالي: 3 حالات حقن، و5 حالات تمطيط، و3 حالات حقن وتمطيط.

من جانبه، أوضح مركز الأرصاد الوطني، أن حالة الطقس بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الخميس، ستكون غائمة جزئيا، ودرجة الحرارة العظمى 28 مئوية والصغرى 11 مئوية، وسرعة الرياح 14 كم/ساعة، وفرصة هطول الأمطار ( صفر%) والرطوبة (26%).

يذكر أن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، انطلقت يوم 1 ديسمبر الحالي وتستمر حتى الأسبوع الأول من يناير 2022م.