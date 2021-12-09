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صحة عسير: إجراء عملية «الصلب المشقوق» لمولود يبلغ من العمر يومين بخميس مشيط

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صحة عسير: إجراء عملية «الصلب المشقوق» لمولود يبلغ من العمر يومين بخميس مشيط

صحة عسير: إجراء عملية «الصلب المشقوق» لمولود يبلغ من العمر يومين بخميس مشيط
https://almnatiq.net/?p=1081474
المناطق _ متابعات

أعلنت صحة عسير، أن فريقا طبيا بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، نجح في إجراء عملية جراحية لترقيع الصلب المشقوق لمولود، وهي العملية الأولى من نوعها بالمستشفى.

 

وأوضحت صحة عسير –عبر تويتر- أن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية ترقيع الصلب المشقوق لمولود يبلغ يومين من العمر، حيث تم استقبال المولود من أحد المستشفيات.

 

وأشارت إلى أن خطورة مثل هذه العمليات تكمن في حاجة الطفل للعناية الفائقة قبل وأثناء وبعد العملية، من قبل عناية حديثي الولادة والتخدير والتفاصيل الدقيقة للجراحة، لإمكانية تغطية الكيس الشوكى المكشوف.

وأضافت صحة عسير، أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها في مستشفى خميس مشيط للولادة، كما أنها تأتي امتدادًا لعدد من العمليات النوعية للمواليد والأطفال التي تم إجراؤها في المستشفى .

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