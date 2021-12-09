صحة عسير: إجراء عملية «الصلب المشقوق» لمولود يبلغ من العمر يومين بخميس مشيط

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أعلنت صحة عسير، أن فريقا طبيا بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، نجح في إجراء عملية جراحية لترقيع الصلب المشقوق لمولود، وهي العملية الأولى من نوعها بالمستشفى.