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تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 9 ديسمبر 2021، على نحو طفيف رغم ارتفاع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم 215.21 ريال (57.39 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) نحو 188.31 ريال (50.22 دولار)، مقابل 188.57 ريال (50.26 دولار) أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية فسجل نحو 161.41 ريال (43.04 دولار)، مقابل 161.63 ريال (43.08 دولار)، أمس.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 125.54 ريال ( 33.48 دولار)، مقابل نحو 125.71 ريال (33.51 دولار) الأربعاء.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

وحقق سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية ، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، نحو 6,697.50 ريال (1,786 دولارا) مقابل 6,702 ريال (1,787 دولارا) أمس

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الخميس، نحو 1,506.47 ريال (401.72 دولار)، مقابل 1,509 ريال (402.12 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميًا،تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وترقب بيانات التضخم الأمريكية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.78دولار بحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، في حين استقرت العقود الأمريكية عند 1786.30 دولار.

حوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر كانون الأول الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

يتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول.