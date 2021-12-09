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صحة الباحة تُنفذ أكثر من 700 جولة رقابية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الباحة تُنفذ أكثر من 700 جولة رقابية على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
https://almnatiq.net/?p=1081488
المناطق _واس

نفّذت صحة الباحة 780 جولة رقابية على المنشآت الصحية، وذلك خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام 2021م، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).

وشملت الجولات عدد 119 صيدلية ومحلات نظارات، وعدد 42 مجمّعًا طبيًا متخصّصًا، إضافةً إلى عدد 14 مؤسسةً صحيةً أخرى.

يُذكر أن الصحة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة، للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية، عن طريق فرق التزام الصحة التي تتولى مهام التفتيش والرقابة في جميع مناطق المملكة، كما تتفاعل الصحة مع بلاغات أفراد المجتمع عن طريق الرقم 937.

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