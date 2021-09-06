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الديوان العام للمحاسبة يعقد اجتماعه الشهري السادس

الديوان العام للمحاسبة يعقد اجتماعه الشهري السادس
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المناطق _ متابعات

عقد الديوان العام للمحاسبة الاجتماع الشهري (السادس) لقطاعات وفروع الديوان للعام المالي 1442 / 1443 هـ ، برئاسة معالي رئيس الديوان الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور مسؤولي الديوان في المقر الرئيس ومديري الفروع عبر الاتصال المرئي.

وحثّ معاليه في مستهل الاجتماع المسؤولين على بذل أقصى درجات العناية والاهتمام في متابعة أعمال الإدارات التابعة لهم، بما يكفل تأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة، وإنجاز تلك الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان، للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.

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