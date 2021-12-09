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باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور “أوميكرون”

باكستان تسجل أول إصابة بالمتحور “أوميكرون”
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المناطق _ متابعات

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، رصد أول حالة إصابة في البلاد بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم “السند” جنوب باكستان، إن الحالة لشخص لم يحصل على أي من جرعات التطعيم بلقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج الآن في مستشفى خاص بكراتشي، بحسب «رويترز».

وأوضح المسؤول الإقليمي بوزارة الصحة الباكستانية، أن المريض كان مسافرًا إلى الخارج، دون أن يفصح عن المكان، لكنه قال إنه يجرى حاليا تتبع المخالطين له.

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