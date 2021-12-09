رجيم البطاطس.. خطوات بسيطة لإنقاص الوزن

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يعتمد رجيم البطاطس على تناول البطاطس فقط، وتجنب تناول أي نوع آخر من الأغذية، ولذلك لمدة 3 إلى 5 أيام فقط.

وهذا الرجيم قاسي نسبيًا، ورغم أنه قد يساعد بالفعل على إنقاص بعض الكيلوجرامات إلا أنه لا يخلو من العديد من السلبيات والمشكلات؛ فتناول البطاطس ليس بديلًا عن باقي الأطعمة التي يحتاجها الجسم يوميًا.

قواعد رجيم البطاطس

– يمنع تناول البطاطس المقلية، ويسمح فقط بتناول البطاطس السادة المطهوة بطريقة صحية، مثل: السلق.

– المشروبات المسموح بتناولها خلال فترة رجيم البطاطس هي: الماء، والشاي، والقهوة السوداء.

– يسمح بتناول 0.9 – 2.3 كيلوجرام من البطاطس يوميًا.

– يمنع تناول المكملات الغذائية المختلفة، ويسمح بتناول الأدوية الموصوفة طبيًا.

– يمنع وضع أي نوع من النكهات على البطاطس، ويفضل الاكتفاء فقط بكمية قليلة من الملح أو تجنب الملح تمامًا.

– يجب تجنب التمارين الرياضية تمامًا خلال فترة رجيم البطاطس، مع الاكتفاء بتمارين بسيطة جدًا إن استدعت الحاجة.

– البطاطس المسموح بتناولها هنا هي البطاطس العادية، أما البطاطا الحلوة فهي ممنوعة.

فعالية رجيم البطاطس

تحتوي البطاطس على نوع خاص من المركبات الكيميائية التي قد تساعد على إبطاء الهضم وفقدان الشهية، لكن لا توجد بحوث أو دراسات علمية تؤكد فعالية رجيم البطاطس، ورغم أن هذا النوع من الرجيم قد يساعد بالفعل على خسارة الوزن نظرًا لكونه يخفض من كميات السعرات الحرارية الداخلة للجسم إلا أنه من أنواع الرجيم القاسية التي يفضل تجنبها.

فوائد رجيم البطاطس

تبعًا للأشخاص الذين قاموا باتباع رجيم البطاطس فإن هذا الرجيم قد يحمل الفوائد والإيجابيات الآتية:

– تحتوي البطاطس على نسبة عالية من العديد من المواد الغذائية المتنوعة التي يحتاجها الجسم، مثل: فيتامين ج، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والحديد، والألياف.

– يعد رجيم البطاطس من الحميات التي تتميز بقلة التكاليف.

– تساعد هذا الرجيم على خسارة بضعة كيلوجرامات من الوزن خلال فترة عدة أيام فحسب.

أضرار رجيم البطاطس

يحتوي رجيم البطاطس على العديد من الأضرار والسلبيات: ومن أبرزها:

– خسارة الوزن غالبًا ما تكون من الكتلة العضلية الصحية بدلًا عن الكتلة الدهنية المنشود إنقاصها.

– يفتقر رجيم البطاطس للعديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم.

– الوزن الذي تتم خسارتها نتيجة اتباع هذه الحمية غالبًا ما يعود عند العودة لتناول الطعام بشكل طبيعي.

مثال على رجيم البطاطس

في حال الرغبة باتباع رجيم البطاطس فهذا مثال على الوجبات التي يجب تناولها:

اليوم الأول

يتم تناول ما يقارب 1.4 كيلوجرام من البطاطس خلال اليوم، موزعة على الوجبات الرئيسية والجانبية على هيئة البطاطس مسلوقة أو مشوية بالفرن بدون زيت.

اليوم الثاني

يتم تناول ما يقارب 1.8 كيلوجرام من البطاطس خلال اليوم، موزعة على الوجبات الرئيسية والجانبية على هيئة البطاطس مسلوقة أو مشوية أو مطهوة على البخار.

اليوم الثالث

يتم تناول ما يقارب 2.3 كيلوجرام من البطاطس خلال اليوم، موزعة على الوجبات الرئيسية والجانبية على هيئة البطاطس مسلوقة أو مشوية أو مطهوة على البخار.