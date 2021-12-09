ترحيب قطري واسع بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدوحة

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عدد سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، 4 فوائد مهمة بشأن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن

سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة قطر.