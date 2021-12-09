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ترحيب قطري واسع بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدوحة
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المناطق _ متابعات
عدد سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، 4 فوائد مهمة بشأن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن
سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة قطر.
أكد العطية، أن تبادل الزيارات بين قيادتي البلدين الشقيقين تدفع بالعلاقات الأخوية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية إلى آفاق أرحب وتعزز التعاون القائم.
وقال: إن زيارة ولي العهد تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات القطرية السعودية تطوراً لافتاً وملحوظاً بمجالات حيوية، وتعد امتداداللزيارتين اللتين أجراهما الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر للمملكة بعد قمة العلا.
ولفت إلى زيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى نيوم في أغسطس الماضي،
شهدت توقيع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق القطري السعودي، مشيرا إلى الأهمية المنتظرة من المجلس
في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وفتح مجالات جديدة للتعاون المستقبلي.
وأكّد أن الزيارة ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات الثنائية وتطورات الأوضاع في الإقليم والعالم والموضوعات ذات الاهتمام
المشترك، منوها بأن الزيارة ستدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
وأبدى ارتياحه للزيادة المستمرة التي تشهدها الزيارات المتبادلة بين مواطني البلدين، مؤكداً أن هذه الزيادة تُعبرّ عن وشائج
الأخوة وصلات القربى العميقة بين شعبي البلدين الشقيقين.
وتطرّق العطية للأهمية التي توليها قيادة البلدين لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ورؤية المملكة 2030 خاصة وأن لدى
البلدين مجالات واسعة لربط هاتين الرؤيتين، وذكر في هذا السياق أن البلدين قطعا أشواطاً طويلة في تحقيق رؤيتيهما.
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