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معارك مستمرة في مأرب.. ومقتل خبير من حزب الله

معارك مستمرة في مأرب.. ومقتل خبير من حزب الله

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معارك مستمرة في مأرب.. ومقتل خبير من حزب الله

معارك مستمرة في مأرب.. ومقتل خبير من حزب الله
https://almnatiq.net/?p=1081507
المناطق _ وكالات

تستمر قوات الجيش اليمني مسنودة بطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في تصديها لميليشيات الحوثي، خلال المعارك في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، موقعة خسائر في صفوف الميليشيات.

وحسب العربية فقد تأكد مقتل أكرم السيد، الخبير التابع لحزب الله اللبناني أمس في معارك جبهة أُم ريش جنوب مأرب.

وذكرت مصادر للعربية قتل عدد من عناصر الميليشيات بقصف مدفعي للجيش اليمني خلال معارك عنيفة تصدت فيها طائرات تحالف دعم الشرعية، هجومًا عنيفًا في جبهة الجوبة للميليشيات، في محاولة لخرق دفاعات القوات الحكومية.

كانت ميليشيات الحوثي قد دفعت خلال الأيام الثلاثة الماضية بتعزيزات كبيرة ومئات المقاتلين إلى جبهات جنوب مأرب بقيادة أبو علي الحاكم المدرج ضمن قوائم العقوبات الأممية والأميركية ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية للميليشيات في محاولة لتحقيق تقدم في جنوب مأرب.

فيما أكد الجيش اليمني – حسب العربية – إفشال الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية كبيرة.

كانت قوات الجيش مدعومة بقوات التحالف قد كبدت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ خلال الأيام الماضية ضربات قوية، كبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العناصر والمعدات.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت منذ مطلع العام الجاري (فبراير 2021) كثفت استهداف أماكن آهلة بالسكان والنازحين في مأرب ، مستخدمين الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

 

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