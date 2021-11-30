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أمين عسير يتفقد الأعمال النهائية لحديقة الوطن بأبها

أمين عسير يتفقد الأعمال النهائية لحديقة الوطن بأبها
https://almnatiq.net/?p=1081515
المناطق _أبها

أمانة عسير – المركز الاعلامي

تفقد الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير الأعمال النهائية لمشروع حديقة الوطن بمدينة أبها، والذي يعد من أبرز مشاريع

تطوير المناطق السياحية.

ويتميز مشروع حديقة الوطن الجاري تنفيذه حالياً على مساحة اجمالية 11000م2 ، بوجود مسطحات خضراء على مساحة قدرت

بأكثر من 5 الاف م2 بالإضافة الى الممشى الرئيسي و الممرات و جلسات متنوعة ودورات مياه ومواقف سيارات فيما تم تغذية

المشروع بالأشجار و نافورة وسطية.

من جهته أكد الدكتور وليد الحميدي بأن أعمال مشروع حديقة الوطن ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية سابقة .

 

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