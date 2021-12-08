وزارة التعليم تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد لتعزيز قيم النزاهة في المجتمع والحفاظ على المال العام

المناطق _ متابعات

تحتفي وزارة التعليم اليوم التاسع من ديسمبر باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021، من خلال التوعية بمخاطر الفساد علي

التنمية والمجتمع، ودور المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات والمدارس في بناء مفاهيم النزاهة، وتعزيز قيمها للطلاب

والطالبات.

وأكدت الوزارة على جهود المملكة في مكافحة الفساد، ودورها الإستراتيجي والرائد في حماية المال العام، وذلك انطلاقًا من

حرص الدولة للوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة، لاجتثاث الفساد من جذوره والوصول لتحقيق أهداف رؤية المملكة

2030.

ووجه معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات

التعليم بالمناطق والمحافظات؛ بتفعيل هذا اليوم، وذلك من خلال إبراز جهود المملكة في محاربة الفساد، ورسالتها السامية في

بناء الإنسان وحضارته على مدى التاريخ، وتأكيداً على دورها في إرساء قيم العدالة، إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة ودعم العمل

بقيم الشفافية.

وتعمل وزارة التعليم على نشر الرسائل التوعوية، وتأصيل الممارسات الإيجابية لدى الطلاب والطالبات في مختلف المراحل

الدراسية، وكذلك إبراز دور الوزارة في محاربة الفساد بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في عدد من البرامج