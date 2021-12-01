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“صحة الرياض” تنفذ دورة التطهير الكيميائي في التجمع الصحي الثاني

“صحة الرياض” تنفذ دورة التطهير الكيميائي في التجمع الصحي الثاني
https://almnatiq.net/?p=1081529
المناطق _ الرياض

أقامت “صحة الرياض” ، مؤخراً دورة تدريبية للتطهير من التلوث الكيميائي ، والاشعاعي، والبيولوجي ، والنووي، في التجمع الصحي الثاني.

وبينت “صحة الرياض” أن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين لمعرفة أنواع التلوث الكيميائي ، وعلى آلية بناء خيام التطهير وأقسامها وطريقة عمل خيام التطهير ، وملحقاتها إضافة إلى التدريب العملي على كيفية تشغيل هذه الخيام .

كما تم تدريبهم على ارتداء البدل والأقنعة والفلاتر ، وتم تسليم خيمة التطهير للتجمع .

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التدريب في إدارة الطوارئ و الكوارث والنقل الطبي بمنطقة الرياض لرفع جاهزية الاستعداد و لمواجهة مثل هذا النوع من الكوارث لاسمح الله.

 

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