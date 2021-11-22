ولي عهد الكويت يعلن استقبال الأمير محمد بن سلمان غدًا الجمعة

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أعلن رئيس ديوان ولي العهد الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، أن سمو ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سيستقبل غدًا الجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة زيارة سموه الكريمة والوفد المرافق له، إلى دولة الكويت.

وقال رئيس الديوان، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن الزيارة المقررة، ستشهد بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارًا إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد رئيس ديوان سمو ولي عهد الكويت، أن دولة الكويت قيادة وشعبًا ترحب بزيارة ضيفها الكريم والوفد المرافق لسموه، داعيًا الله بأن يديم على البلدين الشقيقين التقدم والرخاء، في ظل قيادة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.