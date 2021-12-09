نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن قاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية

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برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ، دشن اليوم الخميس نائب وزير الصناعة والثروة

المعدنية المهندس خالد بن صالح المديفر “قاعدة معلومات الجيولوجية الوطنية”، أحدى مبادرات هيئة المساحة الجيولوجية

السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، وعدد من

القيادات والمسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وتحتوي قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على معلومات جيولوجية إقليمية وبيانات تفصيلية عن الخرائط الجيولوجية بمختلف

مقاييس رسمها، إضافة إلى معلومات المسوحات الجيوفيزيائية الإقليمية والمسوحات الجيوفيزيائية التفصيلية لمكامن التمعدن

بالمملكة، كما تتضمن قاعدة البيانات الجيولوجية ، على معلومات المسوحات الجيوكيميائية الإقليمية والتفصيلية للعينات

السطحية وعينات الحفر والآبار، كما تحتوي على البيانات التفصيلية الجيولوجية والتقنية لآبار الاستكشاف المعدني، إضافة إلى

التقارير الفنية لمشاريع المسح والتنقيب الجيولوجية لعقود زمنية متعددة بالمملكة العربية السعودية.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة الاستاذ طارق أبا الخيل بأن الهيئة عقدت يوم أمس الأربعاء ، اجتماع نهاية العام 2021م لاستعراض

الاعمال والمنجزات والمبادرات التي تحققت خلال العام المنصرم، ومناقشة الخطط المستقبلية التي وضعتها الهيئة للعام المقبل

2022 م ، كما تخلل الاجتماع حلقتي نقاش حول مبادرات التعدين وما تواجهه من تحديات بالإضافة سبل تحسين البيئة

الاستثمارية وتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات في قطاع التعدين.