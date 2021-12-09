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المودة تستلم جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي

المودة تستلم جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي
https://almnatiq.net/?p=1081542
المناطق _ متابعات

تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية السيد الوزير أحمد أبو الغيط، سلّمت معالي السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام

المساعد لجامعة الدول العربية، جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي للدورة الثانية (2019 – 2020)،

لرئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الاسرية بمنطقة مكة المكرمة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي ، وذلك

بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الدكتور عبدالرحمن الدوسري الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية

الإنسانية.

 

وأوضح المهندس السمنودي، أن جمعية المودة حصدت الجائزة لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، والتي تُنظم بالشراكة مع

المنظمة العربية للتنمية الإدارية ضمن فئة المؤسسات الكبيرة إضافة لجهتين من دولة الإمارات ومملكة البحرين، لافتاً إلى أنَّ هذا

الفوز يأتي ثمرة لسعي الجمعية لتطبيق أعلى معايير التميز في مشاريعها ومبادراتها وأنشطتها الأمر الذي أسهم في حصد

الجمعية 12 جائزة محلية وإقليمية ودولية في التميز المؤسسي على مدى 6 أعوام.

 

ورفع المهندس السمنودي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد على رعايته للجائزة وإطلاق فكرتها

ودعمها لترتقي بمؤسسات القطاع الثالث ليس فقط على مستوى المملكة بل على مستوى الوطن العربي، كما قدم شكره

لفريق عمل الجائزة على جهدهم الكبير الملموس لجميع الجهات المشاركة في الجائزة.

 

كما ثمَن السمنودي جهود أعضاء مجلس الإدارة ثفريق العمل وشركاء النجاح والمانحين نظير مساهمتهم الفاعلة في وضع بصمة

جديدة تضاف إلى سجل المودة الحافل بالإنجازات.

هذا وقد حضر مراسم تسليم الجائزة الدكتور ناصر الهتلان أمين عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، ونائب

رئيس مجلس إدارة جمعية المودة زهير بن علي المرحومي، ومدير عام الجمعية محمد آل رضي، ومدير مكتب الاستراتيجية

والتميز بالجمعية وليد الرملي.

 

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