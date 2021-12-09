سمو أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة نيوم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.

ونوّه الأمير فهد بن سلطان بالدعم الكبير الذي يلقاه مشروع نيوم من القيادة الرشيدة – أيدها الله-, مشيرًا سموه، إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030م بالمنطقة، ومنها مشروع نيوم من فرص وظيفية واستثمارية وتدريبية لأبناء الوطن بشكلٍ عام، ومنطقة تبوك بشكلٍ خاص.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه سموه من دعم وتسخير جميع الإمكانيات لنجاح أعمال نيوم.