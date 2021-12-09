تعارفوا ومجموعة مكاتب العريفي للمحاماة يوقعان اتفاقية تعاون

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وقع رئيس مركز تعارفوا الإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح ورئيس مجلس إدارة مجموعة مكاتب متعب العريفي

المحامي والمستشار القانوني الأستاذ متعب بن صقر العريفي اتفاقية تعاون مشترك والتي بموجبها تقدم استشارات قانونية

شفوية ومكتوبة لعملاء مركز تعارفوا وذلك مبادرة من مجموعة العريفي للاستشارات القانونية والشرعية حول قضايا الأسرة

السعودية ومعرفة الأنظمة والقوانين التي تنظم حقوق الأسرة وجهات الاختصاص القضائية والإدارية المعنية بذلك وفق التطورات

الجديدة في مجال الأحوال الشخصية للوصول إحقاق الحقوق والرعاية الأسرية لأفرادها حيث تشكل الأسرة أساس المجتمع

السعودي.

وشملت الاتفاقية تعاون الطرفين في تقديم خدمات الاستشارات في المجالات الشرعية والقانونية والأسرية والاجتماعية، وتبادل

الخبرات والاستشارات، كما تتضمن مشاركة الطرفين في حل الخلافات الزوجية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، كما

تطرقت بنودها إلى التعاون المشترك في تعزيز الجوانب التوعوية في المجمتع، ونشر ثقافة التسامح والتصالح، بما يعكس جودة

الحياة للمجتمع السعودي النبيل.

حضر لقاء التوقيع بمكتب العريفي كلاً من المحامين :-

الأستاذ إبراهيم العريفي و محمد المالكي ونهار بن عريعر والمحاميات العنود القذلان و هديل العنزي وأمل القحطاني ورحاب الحسيني.

كما حضر من مركز تعارفوا كلاً من :

الدكتورة نجوى الثقفي والأستاذ مسفر الهزاع والأستاذ منصور النفيسة والأستاذ بندر الشيخ

والأستاذ يحيى زيلع.

وتم بعد ذلك التقاط صور تذكارية لتوقيع الاتفاقية.