سمو أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المكلف حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، نواف بن مياح

العنزي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة.

ورحّب سموه بمدير فرع الهيئة بالمنطقة، متمنياً له التوفيق في عمله، مؤكداً الدور الكبير والمهم للهلال الأحمر.

ونوّه الأمير فهد بن سلطان بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده

الأمين – حفظهما الله – من دعم سخي لتقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك.

من جهته أعرب العنزي, عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، ودعمه لفرع الهيئة بالمنطقة.