«الحج والعمرة» تدعو المبدعين لتصميم شعار جديد للوزارة.. وتحدد الشروط وقيمة الجائزة نشر قبل ساعتين - 1:35 مساءً, 9 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1081560 المناطق _ متابعات دعت وزارة الحج والعمرة، المصممين المبدعين، للمشاركة في مسابقة تصميم شعار جديد للوزارة، وقيمة جائزة التصميم الفائز 50 ألف ريال. وأوضحت وزارة الحج –عبر تويتر- أن التصميم الجديد يتم وفقا لرؤية الوزارة التي تتضمن تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن محققة لأعلى درجات الرضا، وكذلك رسالة الوزارة التي تشمل خدمة ضيوف الرحمن عبر ضمان تقديم أفضل الخدمات لأداء مناسكهم بيسر وسهولة. وحول شروط تصميم الشعار، أشارت الوزارة إلى أنها تتضمن: أن يحتوي على شعار المملكة العربية السعودية (السيفان والنخلة)، وأن يمثل الشعار رمزية الحج والعمرة، وأن يكون بسيطا ولا يحتوي على عناصر معقدة، وأن يكون التصميم الرئيسي بالنصوص العربية والإنجليزية. وأن يعكس الشعار رؤية الوزارة ورسالتها، وأن يكون الشعار بألوان رئيسية وثانوية مع أساليب استخدامه، وأن يلامس التصميم مكانة الحج والعمرة في العالم الإسلامي، وأن يكون تكوين الشعار متزنا بصريا بأبعاد هندسية متوازنة، وأن يكون مرنا لاستخدامه بأحجام مختلفة. وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن المشاركات ترسل عبر البريد الإلكتروني التالي: icd@haj.gov.sa في موعد أقصاه 21 ديسمبر 2021
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