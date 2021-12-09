احدث الأخبار

إدارة الاتحاد توضح أسباب إيقاف مفاوضات التجديد مع سعود عبدالحميد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: القيادة الرشيدة قدمت الدعم اللامحدود الذي مكن الوزارة من القيام بواجبها في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر القيم السمحة والوسطية والاعتدال
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية
أهم الاخبار
 «الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا متقدمًا من أتربة ورياح على الشرقية
أبرز المواد
 سيادة سعودية.. «الآسيوي» يكشف توزيع مقاعد أبطال آسيا 2023
أبرز المواد
 شرطة منطقة عسير : ، ضبط 93 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة ببشة
أبرز المواد
 المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد
أبرز المواد
 اتحاد الغرف السعودية: المملكة والبحرين خطوات نحو التكامل الاقتصادي
أبرز المواد
 وزارة الطاقة توقّع مذكرة تفاهم مع الجانب السنغافوري لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
أبرز المواد
 «الحج والعمرة» تدعو المبدعين لتصميم شعار جديد للوزارة.. وتحدد الشروط وقيمة الجائزة
أبرز المواد
 سمو أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المكلف حديثاً
أبرز المواد
 تعارفوا ومجموعة مكاتب العريفي للمحاماة يوقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

إدارة الاتحاد توضح أسباب إيقاف مفاوضات التجديد مع سعود عبدالحميد

إدارة الاتحاد توضح أسباب إيقاف مفاوضات التجديد مع سعود عبدالحميد

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية: القيادة الرشيدة قدمت الدعم اللامحدود الذي مكن الوزارة من القيام بواجبها في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر القيم السمحة والوسطية والاعتدال

وزير الشؤون الإسلامية: القيادة الرشيدة قدمت الدعم اللامحدود الذي مكن الوزارة من القيام بواجبها في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر القيم السمحة والوسطية والاعتدال

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية

الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية

أهم الاخبار
«الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا متقدمًا من أتربة ورياح على الشرقية

«الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا متقدمًا من أتربة ورياح على الشرقية

أبرز المواد

المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد

المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد
https://almnatiq.net/?p=1081570
المناطق _واس

شهد جانب مكافحة الفساد في المملكة تطوراً ملموساً انطلاقاً من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وثقافياً على

أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة، مبرزة جهودها في هذا السياق مع احتفاء

العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام.

 

وأضحت المملكة تفاخر بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها

المملكة، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد”؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002م،

ومن ثم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007م، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء

على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 1432/5/28هـ الموافق2011/5/2م.

 

 

كما توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 15 صفر 1439هـ، الموافق 4 نوفمبر 2017م،

بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة

الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين

التي تكافح الفساد بشتى صوره بالمملكة.

 

 

ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة”، بالتعاون مع مختلف الجهات

الحكومية، حيث أن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها المملكة تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في

قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفرت قنوات التواصل مع

الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ24 ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية

هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.

 

 

ومما يؤكد حرص المملكة على تفعيل دورها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله؛ حققت المملكة هذا العام أعلى درجات الالتزام

بالتوصيات الـ40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة الـ9 المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب؛ وفقاً للتقرير المعتمد

من قبل مجموعة العمل المالي ” FATF “، ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA-FATF” مما وضع

المملكة في المرتبة الأولى عربياً، وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.

 

 

وأحرزت المملكة تقدماً بـ 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م، والذي أصدرته منظمة الشفافية

الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20

لتحقق المركز الـ10؛ وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين–

حفظهما الله – مما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.

 

 

روابط ذات صلة

وفاة الإعلامي المصري محمد صابر بعد معاناة مع المرض

وفاة الإعلامي المصري محمد صابر بعد معاناة مع المرض
ترحيب قطري واسع بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدوحة

ترحيب قطري واسع بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للدوحة
السعودية تؤكد استمرارها في تلبية النداءات الإنسانية لمواجهة التحديات الطارئة بالعالم

السعودية تؤكد استمرارها في تلبية النداءات الإنسانية لمواجهة التحديات الطارئة بالعالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements