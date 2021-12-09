احدث الأخبار

إدارة الاتحاد توضح أسباب إيقاف مفاوضات التجديد مع سعود عبدالحميد
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية: القيادة الرشيدة قدمت الدعم اللامحدود الذي مكن الوزارة من القيام بواجبها في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر القيم السمحة والوسطية والاعتدال
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية
أهم الاخبار
 «الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا متقدمًا من أتربة ورياح على الشرقية
أبرز المواد
 سيادة سعودية.. «الآسيوي» يكشف توزيع مقاعد أبطال آسيا 2023
أبرز المواد
 شرطة منطقة عسير : ، ضبط 93 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة ببشة
أبرز المواد
 المملكة تبرز جهودها في مكافحة الفساد مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد
أبرز المواد
 اتحاد الغرف السعودية: المملكة والبحرين خطوات نحو التكامل الاقتصادي
أبرز المواد
 وزارة الطاقة توقّع مذكرة تفاهم مع الجانب السنغافوري لتعزيز التعاون في مجال الطاقة
أبرز المواد
 «الحج والعمرة» تدعو المبدعين لتصميم شعار جديد للوزارة.. وتحدد الشروط وقيمة الجائزة
أبرز المواد
 سمو أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة المكلف حديثاً
أبرز المواد
 تعارفوا ومجموعة مكاتب العريفي للمحاماة يوقعان اتفاقية تعاون
أبرز المواد
عاجل

محمد بن راشد: العالم سيكون على موعد مع إكسبو الرياض 2030

إدارة الاتحاد توضح أسباب إيقاف مفاوضات التجديد مع سعود عبدالحميد

إدارة الاتحاد توضح أسباب إيقاف مفاوضات التجديد مع سعود عبدالحميد

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية: القيادة الرشيدة قدمت الدعم اللامحدود الذي مكن الوزارة من القيام بواجبها في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر القيم السمحة والوسطية والاعتدال

وزير الشؤون الإسلامية: القيادة الرشيدة قدمت الدعم اللامحدود الذي مكن الوزارة من القيام بواجبها في خدمة بيوت الله وكتابه الكريم ونشر القيم السمحة والوسطية والاعتدال

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية

الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية

أهم الاخبار
«الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا متقدمًا من أتربة ورياح على الشرقية

«الدفاع المدني» يوجه تنبيهًا متقدمًا من أتربة ورياح على الشرقية

أبرز المواد

سيادة سعودية.. «الآسيوي» يكشف توزيع مقاعد أبطال آسيا 2023

سيادة سعودية.. «الآسيوي» يكشف توزيع مقاعد أبطال آسيا 2023
https://almnatiq.net/?p=1081576
المناطق _ متابعات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023، والتي تدخلها السعودية من مقعد حامل اللقب بعد حصد الهلال الكأس في النسخة الماضية، وكذلك كأس الاتحاد الآسيوي 2023، التي يحمل لقبها المحرق البحريني.

 

جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد القاري، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات، إلى جانب مقعد في الدور التمهيدي.

في المقابل، جاءت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وسوف تحصل على ذات عدد المقاعد المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات، ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

من جهتها جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة الشرق وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية، بينما حصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

أما في كأس الاتحاد الآسيوي 2023، فقد حصل العراق ولبنان والكويت، على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب، كما حصلت الفلبين وماليزيا وأستراليا على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان.

وحصلت كل من الهند وبنجلادش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

يشار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية، تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في دليل المشاركة بمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم «نسخة عام 2020».

وختم الاتحاد القاري البيان، بالتأكيد على أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.

روابط ذات صلة

أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 9 ديسمبر 2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 9 ديسمبر 2021
السعودية تؤكد استمرارها في تلبية النداءات الإنسانية لمواجهة التحديات الطارئة بالعالم

السعودية تؤكد استمرارها في تلبية النداءات الإنسانية لمواجهة التحديات الطارئة بالعالم
اتحاد الغرف السعودية: آفاق وفرص سانحة في العلاقات التجارية السعودية القطرية

اتحاد الغرف السعودية: آفاق وفرص سانحة في العلاقات التجارية السعودية القطرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements