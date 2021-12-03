الأمير خالد الفيصل يستقبل الأمير سعود بن جلوي والجمعيات الفائزة بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية

المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي يُرافقه مسؤولي جمعيات خيرية فازت بجائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية.

وهنأ الأمير خالد الفيصل مسؤولي الجهات الفائزة وهي جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، وجمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الجمعية النسائية الأولى بجدة، متمنياً لهم المزيد من التقدّم والنجاح.

من جهتهم عبّر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على الدعم الذي يلقاه القطاع غير الربحي بالمنطقة.

الجدير ذكره أن جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية تهدف من خلال التكريم إلى تحفيز الأداء الإداري المميز لدى المنظمات غير الربحية، بما يُسهم في رفع مستوى كفاءة العمل وصولاً لتعظيم أثرها الاجتماعي وتحسين القدرات الإدارية وتشجيع ممارسات الحوكمة الرشيدة.

حضر اللقاء رئيس اللجنة التنفيذية جمعية مراكز بمحافظة جدة الدكتور سليمان موصلي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية النسائية الأولى بجدة الدكتورة هالة الشاعر ومن جمعية المودة عضو مجلس الإدارة المهندس فايز الحربي