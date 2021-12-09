قولف السعودية تطلق بطولة السعودية الدولية للقولف في الرياض اليوم

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أعلنت قولف السعودية عن إطلاق النسخة السادسة من بطولة السعودية المفتوحة للقولف، التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 9- 11 ديسمبر على نادي الرياض للقولف.

وأوضحت قولف السعودية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر النادي مساء أمس أن المشاركة في هذه البطولة مفتوحة لجميع اللاعبين المحترفين والهواة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المسجلين في أي من أندية القولف.

وأشارت إلى أن البطولة ستشهد مشاركة لأبرز اللاعبين الخليجيين والعرب، إضافة للمواهب الوطنية، التي شهدت نمواً في السنوات الأخيرة بالتزامن مع النقلة النوعية، التي عرفتها رياضة القولف من خلال استراتيجية قولف السعودية لنشر اللعبة وزيادة عدد ممارسيها. كما يتوقع أن تحظى البطولة باهتمام واسع من جماهير القولف داخل المملكة وخارجها.

هذا وقد المؤتمر حضورا واسعا من الصحفيين والإعلاميين إضافة للمهتمين برياضة القولف.