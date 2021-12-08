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بالفيديو|رياح مثيرة للأتربة بالمحافظات الشمالية وتتجه إلي العاصمة الرياض مغرب اليوم

بالفيديو|رياح مثيرة للأتربة بالمحافظات الشمالية وتتجه إلي العاصمة الرياض مغرب اليوم

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صحة عسير تنفذ 5269 زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر نوفمبر الماضي

صحة عسير تنفذ 5269 زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر نوفمبر الماضي

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صحة عسير تنفذ 5269 زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر نوفمبر الماضي

صحة عسير تنفذ 5269 زيارة منزلية للمستفيدين خلال شهر نوفمبر الماضي
https://almnatiq.net/?p=1081616
المناطق_عسير

نفّذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ( 5269) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية وذلك خلال شهر نوفمبر المنصرم، ويبلغ عدد المرضى المستفيدين حالياً من خدمات الرعاية الصحية المنزلية( 3561) مريضاً ، منهم ( 1310 ) مريضاً من كبار السن – فوق 65 عاماً، وذلك عبر ( 50) فريقاً بـ ( 20 ) مستشفى .

وأوضحت صحة عسير أنه جرى تنفيذ ( 135 ) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات طبية للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة من قبل مستشفى عسير المركزي .

وشملت الخدمات المقدمة متابعة المرضى الذين لديهم ( قُرح الفراش) وتنفيذ الغيار على الجروح مع المتابعة لـ ( 63) مريضاً ، وبلغ عدد مرضى السكري وضغط الدم الذين تتم متابعهم وتقديم خدمات العلاج والوقاية من المضاعفات لهم ( 1456 ) مريض سكري و ( 1588 ) مريض ضغط دم،إضافةً إلى خدمة (158) مريضاً من الذين لديهم القساطر البولية ومتابعة تغييرها ، كما بلغ عدد من تم سحب عينات دم ومتابعة التحاليل لهم (254 ) مريضاً إلى جانب تقديم الخدمة اللازمة لـ( 105) مريضاً لديهم أنابيب تعذية بالأنف، حيث يتم تقديم خدمة العناية بها وتغييرها، كذلك نفذت فرق الرعاية الصحية المنزلية ( 484 ) زيارة عن بعد (هاتفياً) و ( 112 ) زيارة مرئية عن بعد.

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