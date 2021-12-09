بالفيديو|رياح مثيرة للأتربة بالمحافظات الشمالية وتتجه إلي العاصمة الرياض مغرب اليوم

المناطق_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد الحوية السعودى في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن يستمر نشاط الرياح الشمالية الباردة المثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على المحافظات الشمالية وبإتجاه العاصمة الرياض المتوقع وصولها مغرب اليوم .