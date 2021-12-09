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الخرج تشهد تطور في القطاع الصحي وتحقق ثلاث جوائز في حفل جائزة أداء الصحة

الخرج تشهد تطور في القطاع الصحي وتحقق ثلاث جوائز في حفل جائزة أداء الصحة
https://almnatiq.net/?p=1081628
المناطق - أشرف العصيمي

شهدت محافظة الخرج تطور كبير في القطاع الصحي واثمر هذا التطور عن حصول المحافظة على ثلاثة جوائز صحية تحققت بفضل الله ثم بجهود الكوادر الإدارية والصحية المتميزة.

حيث حقق مركز لقاحات ‎كورونا في مركز اليمامة الحضاري بمحافظة ‎الخرج على جائزة أفضل مشروع تحسين في مسار الاستجابة لكوفيد-19 في فرع المراكز الكبرى لعام 2021 على مستوى المملكة.

كما حقق ‏مركز صحي السعودية بمحافظة ‎الخرج على جائزة أفضل مشروع تحسين في مسار أداء الصحة في فرع مراكز الرعاية الصحية الأولية لعام 2021 على مستوى المملكة.

فيما حصل مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج على جائزة أفضل مشروع مشاد به للتحسين في مسار التعافي من كوفيد-19 لعام 2021.

 

من جانبه أعرب الأخصائي فهد الممخور المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي ومدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية عن خالص الشكر والتقدير لزملائه ‎أبطال الصحة في نطاق الخرج الصحي على حصولهم على ثلاثة جوائز في أفضل مشاريع تحسين أداء على مستوى المملكة ،وأكد انه فخور جداً بالعمل مع فريق لديه شغف التميز في رقي الخدمات الصحية المقدمه .

جاء ذلك اثناء حفل جائزة أداء الصحة في دورته الرابعة الذي اقيم اليوم برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل.

 

 

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