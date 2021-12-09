وزارة الشؤون البلدية والقروية تنهي عمل المجالس البلدية

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أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عمل المجالس البلدية، ووجهت أمانة المجالس البلدية تعميماً عاجلاً ومهما للأمانات والمجالس البلدية تضمن الإشارة لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية (الثالثة) للمجالس البلدية.

وتوجهت الأمانة العامة للمجالس البلدية بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد وإسهامات مثمرة خلال هذه الدورة، ودعت أمناء المجالس البلدية إلى حصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع (الأمانة / البلدية) لاستلامها، وإتمام إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في (الأمانة / البلدية)، واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني.