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ولي العهد وجلالة ملك مملكة البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية

ولي العهد وجلالة ملك مملكة البحرين يستعرضان العلاقات الأخوية التاريخية

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لقطة أخوية عفوية.. ولي العهد يقبل جبين ملك البحرين

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لقطة أخوية عفوية.. ولي العهد يقبل جبين ملك البحرين

لقطة أخوية عفوية.. ولي العهد يقبل جبين ملك البحرين
https://almnatiq.net/?p=1081663
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التقطت عدسة الكاميرا لقطة عفوية أخوية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يقبل جبين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك خلال استقباله له عند سُلم الطائرة التي أقلته لمحطته الرابعة في جولته الخليجية.

وأثنى المغردون على المشهد الأخوي بين ولي العهد وملك البحرين، الذي يدل على العلاقات الأخوية التي تجمع بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وقوة ومتانة الروابط بين البلدين.

ووصل سمو ولي العهد إلى مملكة البحرين، في زيارة رسمية في محطته الثانية ضمن جولته الخليجية التي بدأت بسلطنة عُمان، وكان في مقدمة مستقبليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

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