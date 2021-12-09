السعودي الذي اعتقل في فرنسا: المعاملة كانت سيئة

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بعد مرور يوم من الإفراج عنه عقب اعتقاله بالخطأ من قبل السلطات الفرنسية في باريس، روى المواطن السعودي خالد العتيبي تفاصيل ما حدث معه، مؤكدا أنه عومل بشكل سيئ.

وأوضح العتيبي لـ”العربية/الحدث”، اليوم الخميس، أن القصة بدأت عندما أوقفه قسم الجوازات في مطار باريس وهو في طريقه إلى الرياض، حيث قاموا بتفتيشه ثم وضعوه في الحجز لمدة 3 ساعات في المطار.

كما أضاف أن الشرطة أخذته لاحقاً إلى مركز أمني بجانب المطار، مشيراً إلى أنه لم يعرف ما الذي يدور، مطالباً في الوقت ذاته بإبلاغ سفارة بلاده بما حدث أو توكيل محام له. وقال إنه استطاع بعد ذلك الاتصال بصديقه الذي اتصل بدوره بالسفارة التي استجابت مباشرة، حيث كان موظفوها يبحثون عنه.

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