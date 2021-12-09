جامعة المؤسس تشارك مساء اليوم في مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

المناطق_جازان

تشارك جامعة الملك عبدالعزيز مساء اليوم الخميس بمسرحية ” الإنسان والآخر” في مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول “نسخة الديو دراما” والذي تستضيفه جامعة جازان، بمشاركة أكثر من 100 طالب يمثلون 11 جامعة سعودية.

ويشهد المهرجان عرض 11 مسرحية، وتقدم الجامعة ممثلة بنادي المسرح بعمادة شؤون الطلاب مسرحية ” الإنسان والآخر” تأليف ياسر مدخلي إخراج أحمد الصمان، تمثيل الطالب محمد جعيد، والطالب حمود عبد العزيز، تنفيذ الإضاءة سلطان المالكي، تنفيذ الصوت عمر الغانمي، الإشراف الفني بندر باغانم، الإشراف والمتابعة الدكتور عبدالعزيز العماري، الإشراف العام عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن نادي المسرح يعد من أعرق الأندية الطلابية تأسس عام 1981م وله مشاركات متميزة داخل وخارج الجامعة حيث قدم ما يقارب 104عرضًا مسرحيًا وحصل على جوائز عديدة، مشيرًا إلى أن مهرجان مسرح الجامعات السعودية يعد فرصة لاكتشاف المواهب وخلق بيئة تنافسية بين طلاب الجامعات السعودية وتبادل الخبرات والتجارب، فيما بينهم، متمنيًا لجميع المشاركين باسم جامعة الملك عبدالعزيز التوفيق والنجاح.