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ولي العهد وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

ولي العهد وملك البحرين يبحثان تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية
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بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقاما سمو ولي العهد وملك البحرين بإاستعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما بحثا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل أطفال وفتيات في مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحظة وصوله مملكة البحرين، بهتاف «عاش الملك.. عاش الأمير».

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، إلى البحرين، في رابع محطات جولته الخليجية.

وكان الديوان الملكي البحريني، أعلن أمس، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيكون في مقدمة مستقبلي سمو ولي العهد لدى وصوله البحرين اليوم الخميس.

وقال الديوان الملكي، في بيان صادر عنه، إن سمو ولي العهد يصل البحرين الخميس، في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع الملك حمد بن عيسى تتناول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، إضافة إلى تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

 

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