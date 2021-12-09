صحة بيشة: أكثر من 4 آلاف مستفيد من خدمات التطوع الصحي

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أعلنت صحة بيشة ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيفية إلى 4410 مستفيد، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2021م.

وأوضحت صحة بيشة ، أن الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، نفذت 27 مبادرات تطوعية بمشاركة 142 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 3105 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وتؤكد صحة بيشة على استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.