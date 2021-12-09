النصر يكشف حقيقة رحيل تاليسكا إلى كورينثيانز

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سيطرت حالة من الترقب داخل أروقة نادي النصر على مدار الساعات القليلة الماضية، على خلفية الأنباء التي أُثيرت بشأن دخول إدارة كورينثيانز البرازيلي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدمات جناح العالمي أندرسون تاليسكا، في سوق انتقالات الشتاء المقبل.

وجاء اهتمام النادي البرازيلي بالتعاقد مع جناح العالمي، على خلفية التقارير التي ألمحت إلى رغبة تاليسكا في الرحيل عن صفوف النصر في ميركاتو الشتاء؛ بسبب عدم الحصول على الراتب في الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب التخلص من أجواء التخبط رفقة نادي العاصمة، في ظل تذبذب نتائج العالمي والتراجع على سلم ترتيب الدوري السعودي.

كورينثيانز يستهدف صفقة مجانية

وكشفت شبكة «جلوبو» البرازيلية، عن أن كورينثيانز يراقب المشهد عن كثب من أجل فتح قنوات اتصال مباشرة مع تاليسكا، لشد الرحال مجددًا صوب الدوري البرازيلي، عبر بوابة فسخ التعاقد مع فارس نجد تحت ذريعة عدم الحصول على الراتب لعدة أشهر تواليًا، ما يمهد لصفقة مجانية طال انتظارها كثيرًا.

ولفت التقرير إلى أن كورينثيانز يطارد راقص الساميا طوال السنوات الماضية، إلا أن قيمة الصفقة حالت دون انتداب تاليسكا، إلا أن الأجواء تبدو مهيأة الآن لإتمام التعاقد في ظل تلاقي رغبة لاعب النصر في الرحيل مع قدرة النادي البرازيلي على إبرام صفقة انتقال حر.

رد قاطع من النصر

النصر لم يترك التكهنات البرازيلية تمر مرور الكرام، في ظل تمسك العالمي باستمرار تاليسكا، الذي يمثل أحد أبرز القطع الأساسية على رقعة أصفر الرياض، ليرد بعبارة مقتضبة عبر حساب النادي باللغة الإنجليزية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» على تقرير «جلوبو»: «أخبار كاذبة».

وكانت تقارير برازيلية، أشارت إلى أن رجل الأعمال كارلوس ليت، المُقرب من إدارة كورينثيانز، حرص على عقد جلسة مع تاليسكا عبر وسيط في الرياض، مطلع الأسبوع الجاري، من أجل بحث إمكانية الحصول على خدمات جناح جوانجزو إيفرجراند الصيني.

قطعة أساسية على رقعة العالمي

وأعلن فارس نجد، في منتصف مايو الماضي، الحصول على خدمات أندرسون تاليسكا، قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، من أجل تدعيم الخط الأمامي بصفقة من العيار الثقيل.

وبدأ تاليسكا مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي باهيا البرازيلي، ثم انتقل إلى بنفيكا البرتغالي ومنه إلى بشكتاش، قبل أن يشد الرحال إلى جوانجزو إيفرجراند، وخلال مسيرته مع الأندية شارك في 267 مباراة، أحرز 106 أهداف وصنع 36 أخرى، وتوج بـ9 بطولات وحصل على جائزة أفضل لاعب في تركيا عام 2018.

ويمثل البرازيلي، صاحب الـ27 عامًا، أحد العناصر الأساسية في فريق النصر، حيث دافع عن ألوان أصفر الرياض في 14 مباراة لحساب جميع المنافسات في الموسم الجاري، بمعدل 1245 دقيقة، وقع خلالها على 9 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.