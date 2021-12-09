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فيديو| أمير جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام

فيديو| أمير جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام

أبرز المواد

فيديو| أمير جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام

فيديو| أمير جازان يفتتح مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام
https://almnatiq.net/?p=1081766
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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، مشروع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى محافظة ضمد العام، المنفذ من قبل صحة منطقة جازان بتكلفة بلغت 4.950.440 مليون ريال.

وبعد أن أزاح سموه الستار التذكاري إيذاناً بافتتاح مركز الغسيل الكلوي، تجول داخل أرجاء المركز، مستمعاً إلى شرح وافٍ من مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي عمّا يضمه المركز، الذي تم تنفيذه وفقاً لأحدث المعايير الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، بهدف تقديم خدماته لمرضى الغسيل الكلوي بمحافظة ضمد، إذ يشتمل على “12” سريراً مزودة بأجهزة الغسيل الكلوي، منها سريران للعزل، وغرفة فحص وتركيب القسطرة الوريدية وغرفة المعالجة وغرفة تحضير الأدوية والمحاليل الطبية.

كما اطلع سمو أمير منطقة جازان على خدمات المرضى البالغ عددهم ( 50 ) مريضاً ومريضة من قبل كوادر طبية وتمريضية ذوي الخبرة العالية والكفاءة, إضافة إلى محطة معالجة المياه التي تعمل بطاقة استيعابية عالية، تتوافق مع حالات الغسيل الكلوي، والمولدات الكهربائية الاحتياطية ومنطقة الانتظار واستراحة الموظفين وغيرها من المرافق العامة .

ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تقديم أفضل الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في شتى أنحاء المملكة ، مؤكداً أهمية مشروع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ضمد العام، الذي يقدم خدماته لمرضى الغسيل الكلوي بالمحافظة امتداداً لسعي وزارة الصحة لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ ضمد الدكتور خفير العمري وعدد من المسؤولين.

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