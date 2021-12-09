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«التحالف الإسلامي» يقيم ندوة “تحليل واقعي لسمات الشخصية وعلاقتها بسيكولوجية التطرف”

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«التحالف الإسلامي» يقيم ندوة “تحليل واقعي لسمات الشخصية وعلاقتها بسيكولوجية التطرف”

«التحالف الإسلامي» يقيم ندوة “تحليل واقعي لسمات الشخصية وعلاقتها بسيكولوجية التطرف”
https://almnatiq.net/?p=1081769
المناطق_الرياض

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره بمدينة الرياض اليوم، ندوة بعنوان “تحليل واقعي لسمات الشخصية وعلاقتها بسيكولوجية التطرف”، قدمها أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور تركي بن محمد العطيان، وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود الدكتور حميد بن خليل الشايجي، حيث أدار الندوة من الإدارة الفكريّة بالتحالف الإسلامي الدكتور عبدالله بن سعيد الدوه، بحضور الأمين العام للتحالف المكلّف وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

وتطرّق الدكتور العطيان خلال الندوة إلى تحليل واقعي لسمات الشخصية وعلاقتها بالجوانب النفسية للمتطرفين دينيًا، ودور ذلك في تشكيل أيدولوجيات فكرية من شأنها التأثير على النشء للانجراف لتنفيذ أعمال إجراميّة، كما تطرق الدكتور الشايجي إلى الآليات الاجتماعية التي من شأنها إعادة الدمج للمتطرفين للتعايش مع المجتمع، ودور المجتمع في ذلك.

تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل المعنيّة بالمجال الفكري والذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي المجال الفكري، والمجال الإعلامي، ومجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري.

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