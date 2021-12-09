أمانة جدة تطلق برنامجها التوعوي التثقيفي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” اليوم برنامجها التثقيفي المشتمل على رسائل توعوية ، في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج الذي يستمر على مدى عدة أيام؛ يتخلله تنفيذ لقاء النزاهة واحترافية العمل، وتدشين مبادرة التوعية بتجربة العميل، إلى جانب إقامة الورش واللقاءات وأوراق العمل حول “السلوك الأخلاقي التحديات والعلاج”.

ويركز البرامج على نشر الرسائل والعبارات الهادفة إلى زيادة الوعي بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم النزاهة، وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني, كما تبث أمانة جدة ضمن هذا البرنامج مجموعة من الرسائل التوعوية الرقمية عبر قنوات التواصل الداخلي وموقع الأمانة الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي، تحوي عبارات وأقوالا وتوجيهات تثقيفية، كما فعّلت الأمانة دورها التوعوي عبر اللوحات الدعائية في الطرق والميادين؛ لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز قيم النزاهة.