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وزير التعليم يلتقي بالطلبة الدارسين والمبتعثين في مصِر

وزير التعليم يلتقي بالطلبة الدارسين والمبتعثين في مصِر
https://almnatiq.net/?p=1081785
المناطق_واس

التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بالطلاب والطالبات الدارسين والمبتعثين بجمهورية مصر العربية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، بمقر سفارة المملكة في القاهرة.

ونقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للطلبة، مؤكداً اهتمامهما ودعمهما غير المحدود لبرامج الابتعاث، وتعزيز قدرات ومهارات أبناء وبنات الوطن للإسهام في التنمية الوطنية الشاملة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأجاب وزير التعليم خلال اللقاء على استفسارات وأسئلة الطلاب والطالبات، كما استمع معاليه لمقترحاتهم لرفع مستوى الخدمات، وجودة المخرجات التعليمية.

بدوره، نوه السفير نقلي باهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بالطلاب في الداخل والخارج، مرحباً بمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بين الطلبة الدارسين في مصر، والاستماع إلى التحديات التي يواجهونها لتذليلها في مسيرتهم التعليمية، مشيداً في الوقت نفسه بالانضباط والأخلاق التي يتحلى بها الطلاب، ودور الأطباء السعوديين الدارسين الذين كانوا متواجدين خلال جائحة كورونا في المشاركة بمساعدة المصابين إبان تلك الفترة.

شارك في اللقاء الملحق الثقافي في القاهرة الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح، وعدد من القيادات بالسفارة.

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