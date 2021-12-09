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شاهد| طفل بحريني مرحباً بـولي العهد: “عاش عاش بو سلمان”

شاهد| طفل بحريني مرحباً بـولي العهد: “عاش عاش بو سلمان”
https://almnatiq.net/?p=1081794

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، سمو  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، في مراسم استقبال حافلة، بمناسبة زيارته إلى البحرين.

واصطف العشرات من الأطفال على جانبي الطريق رافعين علم المملكة، وعلم البحرين، فيما تعالى صوت طفل فور نزول ولي العهد من المركبة ليهتف بصوت عالٍ:” عاش عاش بن سلمان”.

يذكر أن ولي العهد قد بدأ جولته الخليجية بزيارة رسمية إلى عمان، ثم الإمارات في ثاني جولاته، بينما غادر قطر اليوم الخميس، متوجهًا إلى البحرين رابع محطاته.

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